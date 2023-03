La Juventus sta disputando la gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Friburgo all'Allianz Stadium, dove ci si giocherà gran parte di quello che sarà il passaggio al turno successivo. A dirigire l'incontro c'è il greco Tasos Sidiropoulos. I suoi assistenti sono invece Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Come quarto uomo è stato designato Vassilis Fotias: al Var, invece, troviamo il polacco Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato dal greco Agelos Evangelou. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara.90' - Iniziano in questo istante 5 minuti di recupero.63' - Gol annullato al Friburgo, il quale aveva trovato apparentemente il pari grazie al gol di Kholer. Rete che però è stata annullata dal VAR per un tocco di mano.46'- Inizia ora il secondo tempo.Termina ora il primo tempo.45' - Concesso un minuto di recupero.20' - Gara molto combattuta a centrocampo, dove si sono registrati molti duelli fiisici sui quali Tasos ha preferito far giocare.14' - Gol annullato ad Adrien Rabiot per un fallo commesso precedentemente da Manuel Locatelli ai danni di un calciatore del Friburgo.1' - Inizia il match in questo istante.