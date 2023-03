Filip, in conferenza stampa, anticipa i temi di Juventus-Friburgo.FRIBURGO - "Buongiorno a tutti. Ho giocato tante volte in Bundes col Friburgo. Avversario tosto, squadra compatta e solida. Domani dovremo controllare le situazioni di gioco. Sono bravi ad adattarsi alle situazioni di gioco e hanno tutte le qualità per vincere l'Europa League. Il nostro obiettivo principale. Vogliamo arrivare più avanti possibile, è l'obiettivo primario. Bisogna fare partita dopo partita".VINCERE LA COMPETIZIONE - "La conosco dallo scorso anno, l'ho già vinta. Con l'Eintracht. Il nostro sogno è vincere l'Europa League. Con la Juve è diverso, abbiamo altri obiettivi".DIFFERENZE - "Alla Juve è diverso, un campionato diverso. Abbiamo il nostro modulo di gioco. Faccio ciò che mi dice il mister, mi adatto alle esigenze, è il mio lavoro, voglio e devo dare il 100% ogni settimana".COMPETIZIONE - "Per me ogni competizione è importante, ogni partita, campionato, Europa League, Champions League, l'obiettivo è sempre dare il 100%".CRESCERE - "Non ho passato momenti difficili. Dal primo momento mi sono trovato bene, sono felice alla Juve. Mi hanno aiutato molto i compagni e i dipendenti della società. Non ho trovato particolari difficoltà".CON ALLEGRI - "Mister Allegri, quando dice qualcosa, devo sempre eseguirlo. E' la mia attitudine. Forse giochiamo meglio in fase difensiva rispetto a prima. Posso sempre migliorare. Ma per ora va bene".VLAHOVIC - "Dusan lo conosco bene, da molto tempo. Sono con lui tutti i giorni, abbiamo parlato molte volte. Questi momenti li passa ogni calciatore, sono molto felice quando vedo Dusan sempre affamato, grande professionista, è molto importante per noi. Ha solo bisogno di un gol per sbloccarsi e ricostruire la sua fiducia. Spero segni domani".IL MOMENTO - "Vogliamo giocare sempre la Champions. Quello che accade fuori dal campo non è nostra preoccupazione, la priorità è giocare".ARMA VINCENTE - "La Juve ha grandissima qualità. Ho già detto che abbiamo qualità e vogliamo vincere, abbiamo giocatori al di sopra della media. Siamo compatti, siamo solidi, siamo una squadra molto attenta. Abbiamo fatto sempre tutto insieme, c'è molta coesione, questo è il mio contributo".FRIBURGO - "Incredibile quanto stia facendo il Friburgo. Sono contento di giocare contro di loro, è un'ottima squadra, con un grande allenatore come Streicht. Merita tutto ciò che sta accadendo di positivo. Difficile giocare con il Friburgo. Abbiamo la nostra qualità e spero che proseguiremo in questo cammino".LASCIARE IL SEGNO - "Verso il terzo gol? Ogni partita è molto importante, il calcio è sempre il mio primo pensiero. Magari domani posso segnare per dare continuità".