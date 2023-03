In campo non lo si vede da più di un mese, da quella sfida contro la Salernitana in cui rimediò unche in un primo momento aveva fatto temere non poco. Tra poche ore, però, potrebbe avere una grande chance. Secondo le ultime indiscrezioni, Fabioè pronto a indossare una maglia danel match casalingo di questa sera tra, fondamentale per iniziare a costruire il passaggio ai quarti di finale di. Il centrocampista classe 2003 si è ormai lasciato alle spalle i problemi fisici convincendo fino in fondo Massimiliano, che non a caso sembra averlo preferito a Nicolònel ballottaggio per il centrocampo.Dopo un inizio di stagione più che positivo, nel periodo precedente l'infortunio Miretti aveva un po' rallentato la propria ascesa, un calo certamente fisiologico e anche prevedibile alla luce della giovane età. Non poca, dunque, la, tanto più in un impegno speciale e importante come quello di questa sera, che la Juve non deve proprio sbagliare per scongiurare complicazioni nella gara di ritorno in Germania. Fabio, comunque, non è mai sembrato il tipo di giocatore che si fa spaventare dalle serate "di gala". Oggi, dopo un mese di stop di cui avrebbe fatto volentieri a meno, una grossa occasione per far capire che sì, tra i "grandi" merita davvero di starci.