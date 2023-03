E adesso occhio al ruolo di Federico. E alla rivincita di Moise. La Juventus che vedremo contro il Friburgo è ancora tutta da disegnare: ogni pezzo sarà composto come sempre da Massimiliano Allegri, ma gli ultimi dubbi non sono stati sciolti dall'ultimo allenamento. Dunque, la probabile formazione non è mai stata così... "probabile".L'unica certezza della Juve, in questo momento, è Angeldal primo minuto. Che può voler dire- Chiesa sta bene, eccome - o centravanti. Eccolo, il grande dubbio: Federico più esterno o centrale? Guarda il video qui in basso.