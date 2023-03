Giovedì la Juventus affronterà in Europa League il Friburgo. E ad attenderla ci sarà un Allianz Stadium che viaggia verso il sold out. Come riportainfatti sono già stati venduti 30mila biglietti e probabilmente si arriverà al tutto esaurito. Anche per il match successivo di campionato contro la Sampdoria, il dato dei biglietti venduti è oltre 30mila.