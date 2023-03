Tifosi delin. Non è piaciuta ai sostenitori del club tedesco la scelta delladi invalidare - per una questione di sicurezza - iper il match diall'acquistati in settori diversi dalla curva ospiti, risultata piena a poca distanza temporale dall'apertura delle vendite, subito dopo il sorteggio. "Siamo rammaricati dalla decisione presa dalla società di Torino e dalle autorità locali di annullare i biglietti venduti ai nostri tifosi tramite il club", ha annunciato la società della Brisgovia in un comunicato. "Abbiamo proposto altre soluzioni alla società e ci siamo offerti di collaborare all'implementazione di un ulteriore sistema che potesse garantire la sicurezza, ma purtroppo queste offerte non sono state accettate".Come racconta Tuttosport, comunque, chi non sarà a Torino e resterà in Germania potrà consolarsi guardando la partita dallo stadio di casa: il club ha infatti annunciato l’allestimento di un maxi-schermo davanti alla tribuna est dell’. L’ingresso sarà gratuito, i bar saranno aperti e la birra potrà scorrere a fiumi per celebrare una serata che comunque andrà difficilmente uscirà dalla memoria dei tifosi della Brisgovia.