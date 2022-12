Ogni giorno, nuovo nome. Eppure, laha ben in mente cosa andare a prendere, cosa pescare, almeno per il ruolo: un esterno destro di spinta, che possa giocare a 4 dietro, che possa essere perfetto per il centrocampo folto a 5. Vedi, ma dall'altro lato. E allora, appuntamento al José Zorrilla: questa sera il Valladolid ospiterà il Real Madrid. Cosa vuol dire? Come anticipato da IlBianconero.com e confermato anche dall'edizione odierna di Tuttosport, in tribuna ci saranno emissari bianconeri, occhi puntati suNon c'è solo Fresneda, però (ha pure un costo importante, circa 30 milioni): la Juve monitora giocatori naturalmente più navigati. E' il caso didella Roma, che ieri ha rotto nuovamente con i giallorossi. Le parole del legale non hanno dato margini di recupero sul rapporto con Mourinho e società: andrà via. E la Juventus è pronta a prenderlo, così come sarebbe pronta a valutare le posizioni di(Manchester United),(Atalanta) e lo stesso, sempre dell'Atalanta.