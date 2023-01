Mentre laè impegnata a riscattare la deludente sconfitta di Napoli, i dirigenti della Continassa stanno cercando di imbastire delle trattative di mercato da risolvere nella finestra invernale, ma anche per avviare discorsi su 'pratiche' da riprendere ed ultimare a giugno. Come noto da tempo, lepiù lampanti della squadra allenata da Allegri sono sulle, dove al momento regna l'emergenza totale, sia per l'indisponibilità di alcuni elementi, ma anche per la qualità e la condizione di altri componenti che non sono più all'altezza e alla portata di Madama.- Proprio per questo, partenze di profili come quelli disembrano essere quelle più indicate, ma questo è un discorso che verrà preso in considerazione da giugno in poi. Nel frattempo però, Madama non resta a guardare e ha iniziato a sondare il terreno in maniera vibrante per l'esterno del Valladolid Ivan. Stando a quanto sta emergendo in queste ore, infatti, la Juve avrebbe individuato nel classe 2004. Resta però da capire quale possa essere la cifra richiesta dal club spagnolo, ma quel che è certo è che sono previsti dei contatti tra le due parti nei prossimi giorni.