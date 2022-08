Brusca frenata nella trattativa traper. Il club spagnolo non può arrivare al 50% dell'ingaggio del brasiliano, come richiesto dai bianconeri e la squadra di Gattuso, a breve, aggiungerà in rosa un altro centrocampista centrale, Nico Gonzalez del Barcellona. Tutti gli indizi, quindi, sembrano portare allo stop della trattativa.