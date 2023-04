Questi avrebbero dovuto essere i giorni per la definizione dell'acquisto a titolo definitivo del cartellino di Arek Milik, ma in realtà alla Juve sembra aver prevalso la linea della prudenza. Come scrive calciomercato.com, questo non significa che Milik non verrà riscattato, ma che salvo nuovi cambi di rotta non verrà riscattato ora. Rimandando l'appuntamento con la decisione finale dal 30 aprile ai primi giorni di giugno, quando la stagione sarà conclusa e alla Continassa saranno (si spera) spazzati via tutti i dubbi sul futuro, tra vicende extra-campo e la scelta anche di quel direttore sportivo che dovrà poi tirare le fila del mercato per la Juve che verrà E anche se Milik vuole restare alla Juve, anche se a Torino sono tutti soddisfatti di lui, potrebbe quindi volerci più tempo del previsto per una svolta definitiva.