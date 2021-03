Gli ultimi rumors di mercato hanno accostato un nuovo difensore alla Juventus, ovvero Edmond Tapsoba, classe 1999 del Bayer Leverkusen. Grazie alle sue qualità si è ritagliato uno spazio importanti all’interno del club tedesco, attirando le mire dei club europei, tra cui la Juve. Il direttore sportivo tedesco Simon Rolfes ha risposto in merito ai microfoni della Bild: “Non sono sorpreso che la qualità di Eddy abbia attirato molto interesse. Ma il giocatore non è in vendita”.