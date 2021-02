1









Sembra ormai decisivo lo sprint del Bologna su Rugani, invece le ultime ore di mercato riservano come sempre dei colpi di scena. Perché come riporta Sky Sport, la trattativa ha subito una brusca frenata. Niente a che fare con la Juventus che resta sempre attenta sulle altre pretendenti come Torino e Parma, piuttosto il freddo è calato sull’asse Bologna-Rennes: i club non avrebbero trovato l’intesa sulle cifre dei bonus da destinare ai francesi. Per il momento tutto fermo, in attesa di nuovi segnali.