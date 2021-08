Questo matrimonio non s'ha da fare? In questi giorni , fino anche a stamattina, vi stiamo aggiornando sulla situazione legata all'agognato centrocampista centrale che dovrà arrivare dal mercato della Juventus. Miralem Pjanic è il nome che fino a oggi è stato in pole position, con il Barcellona definitivamente convinto di lasciarlo partire. Tuttavia, questa operazione adesso ha subìto una brusca frenata: dopo aver parlato anche con l'agente Fali Ramadani,Almeno per oggi, la Juve non chiuderà il colpo Pjanic. Ma c'è tutta una giornata finale domani...