Frenata, invece, sul fronte. Il centrocampista ivoriano ieri ha giocato un tempo nell’amichevole persa dal Barcellona contro l’Arsenal (3-5), ma non ha ancora cambiato idea: piuttosto di tornare in Serie A, preferirebbe o restare in Catalogna o fare un’esperienza in Premier League. E proprio dal campionato inglese arriva il principale pericolo per la Juve, che con il Barça ha da settimane intavolato una negoziazione sul prestito con diritto/obbligo di riscatto a 15 milioni di euro: il Tottenham, infatti, sta muovendo i primi passi per strappare Kessie alla concorrenza. Lo riporta Gazzetta.