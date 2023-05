La Juventus può aspettare. Prima di fare il via libera al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole definire i particolari dell'addio in un incontro. Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, potrà esserci settimana prossima. E anche lo stesso Giuntoli in questa fase non ha troppa fretta, perché con il caso Spalletti in corso non sta rompendo per andarsene. Intanto, spiega Tuttosport, De Laurentiis è infastidito da tutta la vicenda dell'allenatore e quindi ora vuole imporre lui le scelte. Da qui la frenata raccontata.