. Un’espressione rimarcata in conferenza stampa da Massimiliano, poi ripresa da Francesco. Eppure, in questo momento l’area sportiva bianconera tutto sembra tranne che un blocco granitico e a raccontarlo è calciomercato.com.: in casa Napoli è scoppiato il caos e questo ha rallentato le trattative tra il ds e De Laurentiis per l’accordo di separazione anticipata. Un matrimonio, quello con la Juve, dunque, che sembrava imminenteIn questa attesa,. Come racconta calciomercato.com: “È, andando anche oltre quel meccanismo di scelta condivisa con Federico Cherubini e soprattutto Max Allegri, sentitosi tagliato fuori dalla reale fase decisionale., che solo allenatore non è soprattutto dopo l'incoronazione pubblica da parte di John Elkann che nel momento più difficile della storia bianconera lo ha eletto punto di riferimento di tutto il progetto sportivo., al netto delle dichiarazioni comuni sulla graniticità dello stesso. Con la Juve, intesa come proprietà, che a questo punto frena e si riprende qualche giorno di riflessione anche in attesa delle prossime sentenze, con le possibilità di disputare la Champions che sembrano diminuire”.In questo momento, il nome in pole resta comunque quello di Cristiano Giuntoli. In orbita Juve c’è anche il nome di Giovanni Rossi del Sassuolo, ma attenzione a Giovanni. Riprendono quotazione, infatti, le possibilità che l’attuale ds della Next Gen venga promosso. Questo nonostante il recente deferimento che era atteso e non stupisce: “un altro tema torna a essere questo, tutta l'area sportiva ha contratto in scadenza al 30 giugno 2024 (eccezion fatta per Allegri che ha un anno in più),”.