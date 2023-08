A 10 giorni dal debutto in campionato della Juventus, i bianconeri sono ancora alle prese con diverse situazioni di mercato e a tenere banco, ovviamente, è la trattativa che potrebbe portare Dusanal Chelsea e Romelualla. Questa è un'operazione che va avanti da diverse settimane e se fino a qualche ora fa sembrava tutto pronto per la fumata bianca, ora non si potrebbe dire che questa avverrà sicuramente.- Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il Chelsea avrebbe fatto un passo indietro, rifiutando lo scambio con l'attaccattante della Juve. Questo, ha inevitabilmente imposto una brusca frenata nella trattativa, che ora potrebbe anche rischiare di saltare, per la gioia di tutti i tifosi juventini. Nella gara di ieri contro la Next Gen, infatti, i cori contro Lukaku e pro Vlahovic, sono stati più che significativi e difficilmente la piazza accoglierà un eventuale arrivo dell'attaccante belga.- Inoltre, c'è da fare i conti anche con una nuova e pesante concorrente. Si tratta degli inglesi del, che sembrano aver trovatoin baviera. La cifra è di circa 100 milioni di euro, che gli Spurs investirebbero senza troppi problemi sull'ormai ex attaccante dell'Inter. C'è però da registrare un rallentamento anche nell'operazione Kane, dato che bisogna ancora convincere del tutto l'attaccante inglese a trasferirsi in Germania. Ora bisognerò capire da che parte penderà la bilancia, ma in questo momento la sensazione è che possa 'pesare' a favore di DV9.