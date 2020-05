Quando torna Rabiot? Secondola prossima settimana sarà decisiva per il suo ritorno in Italia. Al momento l'ex PSG si trova in Francia ma non ha ancora dato indicazioni sul suo eventuale ritorno in Italia. Una situazione che rischia di creare un caso diplomatico anche se ancora non c'è una data fissata dalla Juve per il rientro dei nazionali. Di fatto all'appello mancano solo lui e Gonzalo Higuain. Il giornalistaMaurizio Pistocchi, nel suo ultimo tweet, ha lanciato una frecciatina al centrocampista francese: "Aspettando Rabiot", ha scritto rilanciando le prime pagine dei giornali in edicola.