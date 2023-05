Gli occhi sono fissi sull'obiettivo, anche se in questo momento effettivamente manca chi, come, perché deve prendere le decisioni. Ossia il direttore sportivo. Eppure non si placa la sete delladi arrivare a un super colpo, in particolare a centrocampo. Dov'è vero che il club bianconero perderà un top di gamma come Adrien Rabiot, allo stesso tempo però recupererà un elemento come Rovella e dovrà capire il futuro di. Tutti di rientro dai rispettivi prestiti.Si preannuncia però l'occasione di un colpo, ormai messo in pole da parecchio tempo: tutto per tutto per Davide, l'elemento individuato come fondamentale per ricostruire il centrocampo della Juventus. Il mediano del, cercato in Premier League e nel mirino di Milan e Roma, può diventare l'ago della bilancia del prossimo calciomercato bianconero. Questo perché un suo ingresso sarebbe comunque subordinato a una cessione pesante (che arriverà inevitabilmente, senza Champions). Che resta però una necessità in questo momento di stallo della storia juventina: per la prima volta privata dell'Europa che conta dopo oltre dieci anni di fedele partecipazione. Si ripartirà da giovani, e da giovani possibilmente italiani. Frattesi ha una gamba diversa dagli altri. Per andare più lontano.