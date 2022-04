La Juventus è interessata a Davide Frattesi centrocampista del Sassuolo. Sul giocatore si era mosso in anticipo Beppe Marotta che voleva portare il classe 2000 in nerazzurro. Stando a quanto riferisce L'Interista i nerazzurri avrebbero individuato come alternativa Giulio Maggiore dello Spezia, che però non sembra scaldare gli animi. Come altre scelte ci sarebbero Makengo dell'Udinese, Zurkowski e Asllani dell'Empoli.