La Juventus ha Milinkovic Savic come primo obiettivo per il centrocampo. E se non arrivasse il serbo, secondo calciomercato.com, non sarebbe Davide Frattesi il secondo giocatore sulla lista ma Teun Koopmeiners dell'Atalanta, che Cristiano Giuntoli, prossimo dirigente bianconero, stima da tempo e voleva portare già al Napoli.