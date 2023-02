Come racconta Gazzetta, laprepara una nuova rivoluzione in estate. Alla Continassa, in attesa di capire se il club disputerà o meno le coppe europee nel 2023-24, sono orientati a cambiare diversi volti. Si punta a una squadra più giovane, sostenibile e soprattutto italiana. Il “made in Italy” tornerà di gran moda. Non a caso in cima alla lista dei desideri c’è Davide, 23enne centrocampista azzurro del Sassuolo.