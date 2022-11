Il futuro di Davide Frattesi sembra sempre più lontano dal Sassuolo, con il Napoli che è in forte pressione già da diverse settimane. Sul centrocampista c'è stato anche l'interesse della Juve, ma le volontà del calciatore sembrano essere differenti dalle strade che porterebbero a Napoli e Torino. Già, perchè come annunciato dallo stesso ai microfoni del Corriere dello Sport, il suo sogno è quello di ritornare alla Roma.'Roma? Dopo la delusione estiva ce la farò, perché per me sarebbe il compimento di un percorso'.