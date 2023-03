Come racconta Gazzetta, i dirigentistanno già delineando le varie strategie a seconda degli esiti. L’intenzione di fondo è quella di “italianizzare” e ringiovanire la rosa. Così va letto il sondaggio già portato avanti con il Sassuolo per Davide, primo obiettivo per il centrocampo, soprattutto in caso di partenza di. E, in questa logica, potrebbe tornare di moda proprio il nome di Zaniolo, a maggior ragione se Di Maria non dovesse alla fine decidere di restare a Torino. Nicolò guadagna meno del Fideo e la spesa per il cartellino sarebbe vista come un investimento anche per il futuro. Ora è presto, ma intanto gli uomini mercato della Juve continuano a seguire con interesse il giocatore anche in Turchia. Il rapporto con il suo procuratore, Claudio Vigorelli, è storicamente buono e i contatti restano frequenti.