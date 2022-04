La Juventus vuole proseguire con la sua linea verde: nuovi innesti giovani e italiani. L'obiettivo dopo la trattativa che la scorsa estate ha portato a Torino Manuel Locatelli ora è Davide Frattesi. Centrocampista classe 1999 del Sassuolo. Federico Cherubini vorrebbe portare il giovane a Torino per sopperire alla mancanza di reti da parte dei centrocampisti. Tuttavia sul giocatore resta in pole position l'Inter con Beppe Marotta che già mesi prima si era mosso con la società neroverde.



LO SCENARIO - La Juve però oltre a Giacomo Raspadori vorrebbe riuscire ad assicurarsi concretamente anche Davide Frattesi. La linea nuova della Juve è quella di puntare su giovani italiani in modo da ricostruire la storica Italiana-Juve. Complici anche gli ottimi rapporti con il direttore del Sassuolo Carnevali Davide Frattesi potrebbe essere il colpo estivo a centrocampo.