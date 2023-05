Si scalda la pista che porta a Davide Frattesi in casa Juve. Secondo calciomercato.com infatti proseguono i contatti tra l'agente del giocatore, Beppe Riso, e il club bianconero, anche in città. La Juve si è mossa in anticipo puntando al centrocampista per sostituire Adrien Rabiot. Il giocatore, nonostante la volontà del Sassuolo che preferirebbe cederlo in Premier, preferisce restare in Italia e avrebbe già detto si alla Juve.