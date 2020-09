1









Gianluca Frabotta, con una sola partita di Serie A alle spalle dopo l'esperienza con la formazione Under 23, subito in campo: si è presentato così ieri sera Andrea Pirlo, al suo esordio assoluto su una panchina. La coraggiosa e sorprendente scelta operata in vista di Juve-Sampdoria ha ovviamente sorpreso tutti, e sulle prime ha scatenato l'ironia degli appassionati (bianconeri e non), i quali hanno colto un ovvio segnale nei confronti di Mattia De Sciglio, finito in panchina a favore del più inesperto compagno. Dopodiché la prestazione del ragazzo ha convinto, e per lui è arrivato un consenso pressoché unanime sui social. Che sia stata una vetrina di mercato per il giocatore?