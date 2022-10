Turno di campionato memorabile per Gianluca. Il terzino di proprietà della, che in estate è passato in prestito al, si è infatti reso protagonista nel match di Serie B contro ilservendo ben due assist per la vittoria finale in rimonta (3 a 1 il risultato a favore dei gialloblù). Quattro, finora, le presenze in stagione per lui, che punta a trovare continuità nel campionato cadetto dopo la sfortunata esperienza dello scorso anno al Verona, in cui spesso è stato anche frenato dai problemi fisici.