Vicinissimo all’Atalanta, alla fine approderà al Verona. Gianluca Frabotta, esterno sinistro classe ’99, sarà l'erede di Federico Dimarco, tornato all’Inter dopo il prestito. Come scrive Tuttosport, per lui c'è un piano preciso: inizierà probabilmente come vice Lazovic, ma le prospettive dell’Hellas sono molto chiare, dare al ragazzo più spazio possibile. Un affare chiuso in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo: condizioni legate al rendimento del Verona e dello stesso Frabotta. Si attende l’annuncio ufficiale nelle prossime ore.