Altra prestazione positiva per Gianluca. Il terzino di proprietà dellasi è messo di nuovo in bella mostra con ilin Serie B contribuendo al successo contro il(1-0 il risultato finale) con un assist, il terzo consecutivo dopo i due forniti la scorsa settimana nella vittoria in rimonta contro il Venezia. Tre, quindi, i passaggi decisivi collezionati finora in stagione, in cui ha accumulato cinque presenze.