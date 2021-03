Com'è andata la partita di Gianluca Frabotta? Senza infamia e senza lode, ma è uno dei pochi sei che ottiene l'Italia in una gara di nervi e di emozioni, in cui inevitabilmente spicca il portiere Carnesecchi: "Respinge su Pipa, vola su Puado: tutto in pieno recupero, dopo una sera tranquilla. Il punto azzurro passa dalle sue mani". Ma anche dalla corsa di Pobega e da quanto mostrato da Rovella (leggi qui); Frabotta continua il suo percorso con gli azzurri e strappa un buon risultato. Nelle pagelle di Gazzetta va di sufficienza: "Una bella palla messa in mezzo dal fondo nella ripresa, ma non compresa dai compagni. Dietro va in difficoltà con l'ingresso di Pipa, specie nel finale".