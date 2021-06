Gianluca Frabotta è uno dei giovani che hanno esordito nella prima squadra della Juventus sotto la gestione Sarri e che poi Pirlo ha provato a lanciare. Dopo l'inizio pieno di entusiasmo e belle speranze, il terzino sinistro poi è andato un po' in difficoltà e non ha convinto la dirigenza bianconera a tenerlo in rosa a tutti i costi per la prossima stagione. Frabotta può finire in diverse operazioni in uscita: come noto, il Genoa è in posizione privilegiata per assicurarsi le prestazioni del giocatore per la prossima stagione, ma secondo Tuttosport anche l'Atalanta ha sondato il terreno.