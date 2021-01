Di solito è Sky Sport a intervistare i giocatori. E anche oggi l'ha fatto con Gianluca Frabotta. Ma il giovane terzino della Juventus ha pure colto l'occasione per rivolgere a sua volta una domanda: "Ormai da un po' di anni faccio il Fantacalcio coi miei amici. E per questa giornata vi chiedo un suggerimento: là davanti metto sempre Ronaldo, lui da lì non si muove. Ma poi - gioco con il 4-4-2 quindi insieme a CR7 schiero solo un altro attaccante - ho Insigne e Belotti, entrambi rigoristi. Sono un po' in difficoltà, stanno facendo entrambi una bella stagione: chi mi consigliate?"