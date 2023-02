Dal sito ufficiale della Juve un "focus" su Gianluca Frabotta.C’è una squadra, in Serie B, che sta facendo davvero un grande campionato.Parliamo del, primo con 51 punti, frutto di 16 vittorie e 3 pareggi su 23 partite: un ruolino davvero importante per la squadra laziale, che ha finora segnato 36 reti, ne ha subite solo 13 e ha un vantaggio di ben 11 lunghezze sul Genoa secondo.Sulla fascia sinistra brillano, e non da oggi, le prestazioni di Gianluca, il terzino dellaclasse 1999, bianconero dal 2019 nell’allora Under 23, ma forte anche di non poche presenze fino al 2021 in Prima Squadra (18 in totale: 16 in campionato, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League).Dopo una stagione a Verona, Gianluca approda a Frosinone, dove i numeri stanno parlando per lui: finora quasi 900 minuti per lui in 16 partite del campionato cadetto, con 3 assist a impreziosire le sue prestazioni.In particolare, in questo 2023, Gianluca è stato titolare nelle vittorie col Modena e col Benevento e nel più recente successo a Como nell’ultimo fine settimana, ed è subentrato a gara in corso nella partita che ha visto i frusinati vincere ancora, a Brescia, per 1-3.Una stagione da protagonista per un talento Next Gen!