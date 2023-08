Frabotta può finire al Bari, in vantaggio sul Palermo nella corsa al terzino mancino che è stato promosso nell’ultima Serie B con il Frosinone. Olivieri invece va al Venezia, in prestito con obbligo di riscatto. Anche Riccio potrebbe andare a maturare esperienza in B: lo vogliono Ascoli e Catanzaro. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport.