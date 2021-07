Come si suol dire in questi casi, manca solo l'ufficialità. Gianluca Frabotta ha trovato una nuova destinazione, nessun periodo di valutazione da parte di Allegri nel ritiro estivo: la Juventus sta ultimando già l'accordo per la cessione del giovane terzino sinistro.

La squadra dove andrà Frabotta è l'Atalanta. In questi giorni circolava l'ipotesi del prestito con diritto di riscatto, ma le ultime notizie provenienti da Calciomercato.com parlano di prestito con obbligo. La Juve, quindi, è pronta a valutare attentamente Luca Pellegrini, che è rientrato dal prestito al Genoa e a meno di sorprese (che nel mercato, lo sappiamo, sono dietro l'angolo) nella stagione alle porte sarà la riserva di Alex Sandro sulla corsia mancina. Il ruolo, appunto, che nella scorsa stagione è stato rivestito da Frabotta.