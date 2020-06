La Juventus torna in campo all'Allianz Stadium Ovvio, a porte chiuse, come sarà tra una settimana quando allo Stadium arriverà il Milan. I bianconeri sono arrivati allo stadio attorno alle 20, poco prima di Nedved e Paratici. Tutti fuori alle 22.24, con il pullman che ha fatto ritorno verso la Continassa. Il club bianconero ha condiviso sui propri canali social foto e video della partitella in famiglia che è durata un'ora circa (30 minuti per tempo) con il tecnico bianconero che durante il match ha mischiato le squadre in campo.



Nella gallery foto e video. La Juve è tornata allo Stadium