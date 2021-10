Volevate anche il video, vero?

Antivigilia di Champions League in casa, in un clima disteso dopo l'importante vittoria contro la Roma in campionato. Merito anche delle foto di gruppo scattate alla prima squadra bianconera alla Continassa, tra sorrisi - Dybala, Perin e Arthur i più attivi - battute e un siparietto. Protagonista? Massimiliano, che dopo la foto in divisa pensava che tutto fosse finito. "A posto? Abbiamo finito?". Sono i giocatori stessi a ricordargli che no, c'è ancora quella con la maglia da gioco da fare. E l'allenatore bianconero, un po' disorientato, si rimette a disposizione. Ecco il video, pubblicato su Twitter dalla Juventus: