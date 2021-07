Tanti auguri di buon compleanno a Jonathan Zebina pic.twitter.com/ABX1cstDUM — JuventusFC (@juventusfc) July 19, 2021

Jonathan Zebina, ex terzino destro francese, ha giocato nella Juventus per ben sei stagioni, dal 2004 al 2010. Proveniente dalla Roma, fu tra coloro che contribuirono sul campo a vincere i due scudetti poi revocati da Calciopoli. Ha finito la carriera nel 2014. Oggi la Juve, come di consueto con i suoi ex giocatori che compiono gli anni, gli ha rivolto gli auguri di compleanno via Twitter.