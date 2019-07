L'asse tra Juventus e Roma si è fatto incandescente fin dalle prime settimane di questo mercato estivo. Lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini ha dato il via ai fuochi d'artificio, ma i possibili colpi più attesi restano quelli di Nicolò Zaniolo per i bianconeri e di Gonzalo Higuain per i giallorossi. Secondo quanto riportato da Il Giornale, la Juventus ha avuto dei dubbi tattici su Spinazzola, considerato troppo poco disciplinato, mentre l'assalto a Zaniolo è previsto soltanto per la prossima estate.