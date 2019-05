Nicolò Zaniolo è tra i grandi obiettivi di mercato della Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Fabio Paratici lo ha messo da tempo nella propria lista di obiettivi e il gioiello della Roma, dopo una stagione da urlo in giallorosso, può lasciare la capitale. Oltre alla Juventus, infatti, ci sono anche Manchester City e Tottenham sul classe '99, che però avrebbe contattato Gianluca Petrachi, oggi al Torino, ma promesso sposo della Roma come prossimo direttore sportivo, per trovare una soluzione in ottica futura. I bianconeri, in ogni caso, restano alla finestra. Lo racconta Il Tempo.