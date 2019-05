La Juventus pensa al presente, ma soprattutto al futuro con gli occhi puntati verso il prossimo mercato estivo. Tra gli obiettivi a sorpresa di Fabio Paratici c'è anche quel Hamed Junior Traoré che ha fatto faville con l'Empoli nel campionato appena concluso. I bianconeri hanno intenzione di accelerare i tempi per chiudere l'affare e sorpassare la concorrenza, dopo che la Fiorentina non è riuscita a chiudere un colpo che pareva ormai definito. C'è anche l'Atalanta su Traoré, ma i bianconeri al momento sembrano partire in pole per il talentuoso centrocampista classe 2000.