Paul Pogba si allontana dal Manchester United. Inizialmente il centrocampista francese sembrava diretto al Real Madrid di Zinedine Zidane, ma Florentino Perez sembra essersi opposto al suo acquisto e la Juventus è piombata in pole position per il suo ritorno a Torino. Le richieste dei Red Devils restano altissime, a circa 150 milioni di euro, ma il club inglese ha già iniziato a cercare un sostituto per Pogba in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Indipendent in Inghilterra, lo United sarebbe in corsa per Youri Tielemans, talento classe '97 di proprietà del Monaco.