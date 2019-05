La Juventus resta tra le favorite per chiudere l'affare che porta a Tanguy Ndombele, forte centrocampista del Lione. I bianconeri, in particolare, possono contare sull'aiuto del presidente del club francese, Jean-Michel Aulas, che ha promesso di soddisfare la richiesta del presidente Andrea Agnelli nel caso in cui offra la giusta cifra per Ndombele. Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia, però, la Juventus, al pari del Tottenham, sarebe spaventata dalla richiesta di 100 milioni di euro da parte del Lione.