La Juventus lavora con grande interesse non soltanto per i tanti grandi nomi sul taccuino di Fabio Paratici, ma anche per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri in ottica futura. Tra i nomi di maggiore interesse in questo senso c'è senza dubbio Luca Pellegrini, terzino sinistro classe '99 della Roma, che ha mostrato ottime doti in prestito al Cagliari e al Mondiale Under 20 con l'Italia, in cui per altro ha giocato da mezzala. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma chiede 15 milioni di euro per il suo cartellino, ma l'affare può entrare nel vivo nell'ambito di un maxi-scambio tra le due società.