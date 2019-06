Kalidou Koulibaly resta tra i più importanti obiettivi di mercato della Juventus per rinforzare la difesa. Maurizio Sarri, approdato ufficialmente sulla panchina bianconera a partire dalla giornata di ieri, è pronto a riabbracciare il forte centrale a Torino, ma Aurelio De Laurentiis è tutt'altro che d'accordo. Secondo quanto riportato da Radio Marte, infatti, il presidente è pronto a chiedere addirittura 250 milioni di euro ai bianconeri per Koulibaly, mentre sarebbe più ragionevole l'eventuale richiesta per Elseid Hysaj.