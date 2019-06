La Juventus ha riaperto di colpo la pista che porta a Isco, trequartista del Real Madrid da anni seguito con interesse dal club bianconero, su spinta in particolare di Massimiliano Allegri. Isco, però, è un rinforzo ideale anche per Maurizio Sarri e i Blancos potrebbero essere costretti alla sua cessione per finanziare gli altri grandi colpi per soddisfare Zinedine Zidane sul mercato. I bianconeri, però, non hanno intenzione di soddisfare la richiesta di 80 milioni di euro del Real e devono far fronte alla concorrenza del Manchester City di Pep Guardiola, secondo quanto riportato da Marca.