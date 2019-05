Il nome di Matthijs de Ligt è destinato a essere tra i più caldi nella prossima estate di mercato. Il Barcellona, che partiva in pole per il suo cartellino, ha subito una brusca frenata da parte dell'agente Mino Raiola e ora la Juventus è tornata pienamente in corsa per il grande colpo in ottica futura. Oltre ai bianconeri, però, c'è il Manchester United, pronto a tutto per avere il capitano dell'Ajax. Secondo quanto riportato dal Daily Star, i Red Devils puntano in particolare sugli ottimi rapporti con il direttore sportivo del club, Edwin Van der Sar, che a Manchester ha vinto tutto da portiere, per ottenere una corsia preferenziale verso De Ligt.