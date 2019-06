La Juventus ha raggiunto l'accordo con Federico Chiesa per le prossime cinque stagioni a 5 milioni di euro netti all'anno. In attesa di trovare l'intesa con la Fiorentina per il trasferimento del gioiello classe '97, i bianconeri devono difendersi dai possibili assalti dell'Inter, che non ha intenzione di mollare la presa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno un asso nella manica: Antonio Conte, infatti, vuole convincere Chiesa puntando sulla centralità che avrebbe nel suo progetto futuro, al contrario di quanto possa accadere eventualmente a Torino, in un'ampia rosa come quella bianconera.