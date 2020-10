Contatti continui e intensificati tra ieri sera e questa mattina, poi di nuova nella giornata di oggi, quando la Juve chiudeva anche per Chiesa. La mossa decisiva per sistemare le fasce può arrivare da un accordo con il Chelsea. Si tratta per Emerson Palmieri, con Marcos Alonso sullo sfondo: entrambi in uscita dal club londinese, che a questo punto sta abbassando le pretese su tutti i propri esuberi. Ragionamenti in atto anche con gli agenti di entrambi i giocatori, da molto più tempo però l'italo-brasiliano è nel mirino della Juve, è lui in questo momento l'uomo più vicino al trasferimento a Torino ma è proprio dal Chelsea che si spinge per lo spagnolo dopo la rottura con Frankie Lampard. Contatti in corso, trattativa calda. Lo scrive calciomercato.com